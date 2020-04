Roma, esperienza agli sgoccioli per Karsdorp a Rotterdam. Ritornerà nella Capitale

Nonostante l'ottimo campionato disputato in Eredivisie, il quotidiano online olandese AD ribadisce che il Feyenoord riporterà Bart Nieuwkoop a Rotterdam il prossimo anno. Il terzino destro olandese quest'anno è in prestito al Willem II ma tornerà alla base nella prossima stagione perché il club olandese sa di non poter trattenere Rick Karsdorp, in prestito secco dalla Roma e destinato a tornare nella Capitale.