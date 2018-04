Roma, Fazio: "Dobbiamo fare una grandissima partita, crediamoci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, parla così alla tv giallorossa della sfida di stasera contro il Barcellona: "Faremo quello che abbiamo fatto per arrivare fin qui, abbiamo una grandissima squadra, dobbiamo credere in noi, con l'atteggiamento corretto possiamo fare una grande partita. Importante vincere al di là della qualificazione? Dobbiamo fare una grandissima partita, credere in noi e in questa squadra, abbiamo la forza della nostra gente, sarà una partita bellissima. Dobbiamo giocare come sappiamo. Zero gol subiti in casa? La forza dei tifosi oggi sarà molto importante, dobbiamo continuare a mettere tutto sul campo".