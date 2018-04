Roma, Fazio: "Stiamo facendo la storia. Liverpool avversario duro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Federico Fazio ha parlato a Estadio Deportivo: "Stiamo facendo una grandissima stagione, stiamo facendo la storia. Personalmente sono molto contento della mia avventura alla Roma. Ci è toccato un avversario duro come il Liverpool che è riuscito a eliminare il Manchester City, squadra favorita per la vittoria finale assieme al Barcellona. In campionato cerchiamo di mantenere la terza posizione".

Di Francesco avrà dato consigli a Montella su come battere il Barcellona?: "I tecnici italiani studiano molto bene l'avversario, si è visto in Siviglia-Barcellona di Liga. Non so se Di Francesco avrà parlato con Montella ma sono certo che Montella farà un gran lavoro perché è un tecnico molto bravo".