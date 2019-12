Roma, fine anno movimentata: tra proprietà e mercato

Fine d’anno abbastanza movimentata per la Roma, alle prese con stravolgimenti di ampio livello e con dinamiche di mercato in divenire. I giallorossi hanno di fatto cambiato proprietario, pur rimanendo sempre di matrice USA. L’accordo tra James Pallotta e Dan Friedkin è totale e solo in attesa di essere formalizzato con il nuovo anno. A questo punto ci sarà da comprendere se il nuovo azionista di maggioranza andrà ad optare per un rimpasto dei ruoli chiave in dirigenza o se al contrario deciderà per la riconferma di chi ha inaugurato un progetto tecnico che sul rettangolo verde sta iniziando a dare i frutti sperati. In attesa di comprendere questo aspetto, il caposaldo del nuovo corso Gianluca Petrachi è già al lavoro per valutare e rispondere alle esigenze palesate dal gruppo di Fonseca nelle ultime settimane. Soprattutto il reparto avanzato è da tenere sotto osservazione, specie se Nikola Kalinic dovesse accettare le prospettive di un addio alla maglia giallorossa dopo soli sei mesi dal suo approdo. In questo caso la priorità sarebbe legata alla ricerca di un profilo per il reparto avanzato pronto nell’immediato, a fianco della trattativa per il talento del San Lorenzo Gaich che la Roma ha instaurato da diverso tempo. Da comprendere anche le prospettive legate a Juan Jesus e Diego Perotti, entrambi in odore di addio ma senza che siano state intavolate ancora delle trattative entrate in una fase definibile come “calda”. Infine resta da valutare la posizione di Pastore, in sospeso tra i segnali di rilancio manifestati in autunno e le proposte che stanno piovendo nelle ultime settimane per portare il Flaco verso una nuova avventura professionale. Il nodo verrà sciolto con i primi giorni del nuovo anno.