Roma, Florenzi: "Dzeko un diamante. Prossimo avversario? Non scelgo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi ha rilasciato un'intervista a Premium Sport dopo il prestigioso successo interno contro lo Shakhtar: "Abbiamo fatto una buona gara sotto tutti gli aspetti. Abbiamo giocato una partita da Roma, meritando la qualificazione. Non penso a chi potremmo trovare ai quarti, sarà bello mettersi lì davanti. Non ho preferenze. Dzeko è il nostro diamante, ce lo teniamo stretto. Adesso penso a tornare a casa da mia figlia e mia moglie. Il mister sa quanto sia un ragazzo con i piedi per terra, a volte mi do troppo bastone e poca carota. Lascio sempre giudicare gli altri, sono a disposizione dell'allenatore".