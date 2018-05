Roma, Florenzi e il rinnovo: il giocatore non volta le spalle ai giallorossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus e Inter osservano da vicino gli sviluppi del rinnovo con la Roma di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno 2019. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il jolly non vuole mettere in difficoltà il club giallorosso evitando una partenza a parametro zero: il club capitolino cercherà prima di prolungargli il contratto, anche se Luciano Spalletti, che vede il giocatore perfetto per la sua Inter, spinge per averlo.