Roma, Florenzi: "Kluivert come Under: può spaccare le partite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, intervistato da Roma TV, ha commentato così il successo di ieri contro il Torino: "È sempre bello vincere, non importa a che minuto segni. Alla fine, dopo tre pali, è stata una vittoria meritata. Non abbiamo preso gol e portato a casa tre punti. Abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati uniti e abbiamo lottato con il gruppo. Kluivert? È un ragazzo che può spaccare le partite. Nella sua fisicità è brevilineo e riesce a entrare subito nel gioco, come Under che entra frizzantino e può portare grandi giocate come quella del gol. Tanti errori? Sono cose che dobbiamo migliorare, dall'ultimo passaggio al fraseggio iniziale. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Tante squadre giocheranno contro di noi in contropiede. Dobbiamo prendere fiducia. Campionato? Vogliamo migliorare tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cercare di non avere delle battute d'arresto importanti che possono toglierci punti pesanti".