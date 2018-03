Roma, Florenzi: "Partita da grande squadra. Ora serve continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi ha parlato a Roma TV dopo il successo contro lo Shakthar che ha regalato alla Roma l'accesso ai quarti di finale di Champions: "Una partita da grande squadra. Buona partita sotto tanti punti di vista, anche fisicamente. Tutti e undici volevano vincere questa gara. Si è visto, anche lo Stadio ha sofferto insieme a noi. Ci siamo detti di non andare all’arrembaggio, l’avremmo fatto al massimo gli ultimi 10 minuti. Abbiamo fatto gol, Dzeko è stato bravissimo e poi siamo stati bravi a gestire la partita. Tensione nel finale? Ci sta, non ci sta la spinta sul raccattapalle. Anzi, faccio i complimenti a loro, sono stati bravi come me da piccolo. Ferreyra da rosso? Questo non lo so, ha visto così l’arbitro. Poteva fare anche altro, ma ce lo prendiamo così adesso. Non vediamo queste cose ma pensiamo alla qualificazione. Grandi gare solo nella partite importanti? Vero, dovremmo guardare dentro di noi e approcciare meglio le partite e giocare per 90' come stasera. Ci manca un po’ di continuità in questo, dobbiamo migliorare, lo possiamo fare solo dentro noi stessi. Alle volte è una cosa mentale, ognuno di noi deve fare un salto in più per giocare le partite al massimo. Gara nelle nostre potenzialità? E' vero, oggi non abbiamo fatto niente di straordinario, tra virgolette. Il risultato però lo è, non arrivavamo ai quarti da 10 anni. Spero che voi siate contenti come me. Dobbiamo giocare sempre così, senza dubbio. Sorteggio? Sinceramente non ho preferenze o la voglia di incontrare una squadra rispetto a un’altra. Vogliamo goderci il sorteggio e giocare senza paura contro qualunque squadra".