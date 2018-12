Roma, Florenzi: "Serve dare di più, non si tratta solo di un reparto"

Risultato finale: Viktoria Plzen-Roma 2-1

Alessandro Florenzi, giocatore della Roma, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Non penso sia il momento di un reparto ma di una squadra, è sotto gli occhi di tutti che possiamo fare meglio. Sappiamo che possiamo fare meglio, ma metto la mano sul fuoco che dal primo all'ultimo mettiamo tutto. Siamo venuti qui per dare un piccolo segnale, ci teniamo a questa maglia ma i risultati in questo momento non sono dalla nostra parte. Non parlo solo dei giocatori o allenatore, tutta Trigoria deve andare verso la stessa direzione e dare quel qualcosa in più a partire da noi giocatori. Non possiamo fare questa figura di oggi, potevamo fare sicuramente meglio. Siamo delusi ed amareggiati, dobbiamo cercare a tutti i costi di trovare una soluzione. Uscirne in fretta? Dobbiamo cercare tutti una strada, avere tutti la fame e la voglia di giocare e di non avere paura.