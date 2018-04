Roma, Florenzi: "Servirà il coltello tra i denti per non vivere di rimpianti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno giallorosso Alessandro Florenzi ha commentato a Premium Sport il ko dei giallorossi sul campo del Liverpool nella semifinale d'andata di Champions League: "Sappiamo quanto sarà difficile rimontarla ma abbiamo novanta minuti all'Olimpico da giocare e saranno lunghi. Su tenuta mentale e fisica ci siamo, non è quello il problema. Hanno caratteristiche diverse da quelle del Barcellona e sarà difficile: dovremo giocare novanta minuti con il coltello tra i denti per non vivere poi di rimpianti. Appena abbiamo messo due palle con i tempi giusti alle loro spalle abbiamo visto che sono in difficoltà. C'è però da lavorare sulla fase difensiva. Mi sento di promettere ai tifosi che la Roma non scenderà in campo battuta e darà il massimo per questa maglia".