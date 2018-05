Roma, Florenzi: "Vogliamo il terzo posto. Champions punto di partenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera si è tenuto un evento dell'Unione Tifosi Romanisti all'Hotel Midas, al quale ha partecipato Alessandro Florenzi. Queste le parole del numero 24: “È stata una bella stagione, ma ancora non è finita. Dobbiamo prendere tre punti contro il Sassuolo per il nostro secondo obiettivo, il terzo posto. Anche se abbiamo ottenuto la qualificazione alla Champions League vogliamo chiudere nel migliore dei modi e finire il campionato terzi in classifica. La Champions League? Un tassello importante. Era da tempo che la Roma non riusciva ad arrivare in semifinale di Champions League. Cercheremo di farlo diventare non un punto d’arrivo ma un punto di partenza".