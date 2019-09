Roma, Fonseca: "Basaksehir esperto. Avanti con le nostre idee"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di RomaTv per analizzare il match di questa sera in Europa League contro il Basaksehir: Dobbiamo lavorare per vincere contro il Basaksehir, una squadra forte ed esperta, con elementi del calibro di Arda Turan, Skrtel e Clichy. Negli ultimi anni, poi, è cresciuta molto arrivando ad un passo dalla vittoria del campionato, di fronte a formazioni di alto livello. Ci aspettiamo una gara difficile, contro una formazione forte. Sarà interessante giocare contro una squadra con qualità diverse da quelle italiane che abbiamo affrontato finora. Non dobbiamo cambiare la nostra idea di gioco, ma imparare dalle gare già disputate. Formazione? Cambieremo qualcosa perché dovremo giocare in campionato due giorni dopo ed è impensabile farlo sempre con gli stessi elementi".