Milan, tra i candidati c'è Paulo Fonseca: può vincere il tecnico dell'anno in Ligue 1

Paulo Fonseca, uno dei possibili nomi per la panchina del Milan per la prossima stagione, è stato candidato come miglior allenatore della Ligue 1. Ora sta allenando il Lille - con cui è tornato in Europa dopo qualche anno - ed è stato inserito con Elsner - Le Havre - Luis Enrique del Paris Saint Germain e Roy del Brest fra i (possibili) vincitori dell'allenatore dell'anno della Ligue 1. Per ora il Lille è al quarto posto ed è in lizza per l'accesso diretto in Champions League per la prossima annata.

Sono ben 22 gli incontri senza prendere gol finora. Secondi in Europa solo all'Inter - che ne ha messi in fila 25 - mentre sono diciotto le gare di fila senza perdere in casa. Tanti anche i giocatori che possono andare via, come Luca Chevalier, Leny Yoro, Eden Zhegrova.