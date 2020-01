Roma, Fonseca: "Due regali alla Juve. Zaniolo? Recuperi presto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la sconfitta interna contro la Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' più di un problema l'infortunio di Zaniolo, ma ora deve pensare a recuperare veloce. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo subito due gol con due regali in 8 minuti. Ma dopo la squadra ha fatto una buona partita".

Dopo l'errore di Veretout e il rigore per la Juve, crede che partire sempre da dietro sia la cosa migliore? "Io sono il principale responsabile quando succedono cose come questa. E' una cosa su cui noi lavoriamo molto, l'uscita da dietro, e penso che possiamo vincere di più con situazioni così, rischiando, che perdere palloni. Io credo in un calcio coraggioso, senza giocare all'indietro. Un calcio in cui si rischia".

Sull'errore di Veretout: "E' vero che Veretout ha avuto una giocata infelice, ma credo che abbia giocato bene. Il giocatore ha reagito bene".

Avete perso sicurezze dopo i due gol? "Dopo i due gol la squadra ha giocato bene. E' normale che il minuto dopo il gol si perde un po' di fiducia, ma oggi non è stato così. La squadra è sempre stata in fiducia, io sono orgoglioso di ciò che hanno fatto i miei ragazzi dopo le due reti della Juve".

Cos'è cambiato in virtù due sconfitte in casa? "Solo i risultati. Col Torino abbiamo dominato, oggi abbiamo fatto 22 tiri in porta. Non è una questione di organizzazione, non è una questione di tattica. Non mi piace parlare di errori individuali, per i quali il responsabile sono io. Per questo mantengo fiducia".