Roma, Fonseca: "Importante che i calciatori non si fermino, li controlliamo a distanza"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla ai microfoni del canale ufficiale del club dello status fisico della sua squadra: "Per noi è importante che i calciatori non si fermino. Abbiamo creato un programma essenzialmente fisico, quello che possiamo fare. I giocatori hanno questo programma per tutti i giorni. Ovviamente è controllato da Nuno Romano e Maurizio, che parlano coi giocatori tutti i giorni. E’ l’unica soluzione. I giocatori hanno lo standard minimo a casa. Gli abbiamo mandato cyclette e così possiamo controllare tutti i giorni e tutte le settimane affinché non si fermino. Penso che se continuiamo così serviranno 3-4 settimane per tornare. In Germania tanti club hanno iniziato a lavorare con delle restrizioni. Abbiamo pensato a tutto questo e quando ricominceremo non sarà possibile lavorare tutti insieme, faremo gruppi da 5-6 giocatori. Dovranno lavorare separati e distanti, poi non si potranno fare la doccia a Trigoria. Non è una situazione facile".