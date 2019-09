Roma, Fonseca l’italiano si snatura e la macchina da gol si ingolfa

© foto di www.imagephotoagency.it

“Il calcio italiano è diverso ed obbliga ad essere elastici”, in queste parole di Fonseca alla vigilia del match con l’Atalanta risiede il cambio tattico visto ieri sera all’Olimpico. Dal suo arrivo nella Capitale ha apportato diverse accortezze al suo gioco per renderlo idoneo e praticabile in Serie A. Accorgimenti che avevano prodotto gli effetti sperati, ma contro Gasperini ha snaturato il suo gioco. Pronti via parte con la difesa a quattro salvo poi cambiare dopo neanche 15 minuti e passare alla soluzione con i tre centrali. Fazio, Smalling e Kolarov a proteggere Pau Lopez. Soluzione studiata e provata nella rifinitura soprattutto vista la gara in Champions League dell’Atalanta con la Dinamo Zagbria che aveva sorpreso Gasperini schierandosi a 3 dietro.

Effetto sorpresa non riuscito alla Roma che dura 70 minuti senza concedere grandi occasioni alla squadra bergamasca, ma di contro non producendo la mole di gioco alla quale aveva abituato. Per la prima volta, infatti, tra gare ufficiali e pre-campionato, la Roma non segna neanche un gol. D’altronde non è un caso che in carriera abbiamo usato la difesa a 3 una sola volta e nella passata stagione con lo Shakhtar contro l’Hoffenheim in Champions. In quell’occasione doveva risolvere un’emergenza a livello di infortuni, ieri sera sera è stata una scelta dettata dal modo di scendere in campo dei nerazzurri. Rispetto alle prime uscite della Roma, però, è mancato tutto. Dal pressing sui portatori di palla, al gioco sugli esterni ai quali ha rinunciato in favore di due trequartisti dietro la punta come Zaniolo e Pellegrini. Insomma, come detto dallo stesso tecnico giallorosso, Fonseca si sta italianizzando, ma a quale prezzo?