Henrikh Mkhitaryan gioca dall'inizio oppure no nella Roma contro il Sassuolo? Paulo Fonseca non svela le carte nella conferenza stampa di oggi. "Vi ho abituato male, ma oggi non intendo svelare la formazione. Mkhitaryan è arrivato in buone condizioni fisiche, è un giocatore intelligente e pronto per giocare"