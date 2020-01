© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo il ko contro il Torino: “Penso che non abbiamo fatto una grandissima partita, ma una partita che potevamo vincere se avessimo fatto gol in uno dei tanti tiri in porta. Abbiamo affrontato una buona squadra, molto pericolosa in contropiede, ma oggi potevamo giocare anche più di 90’ ma la palla non sarebbe entrata. Il Torino è stato sempre molto pericoloso in contropiede, hanno avuto 2-3 occasioni da gol, è stata una gara difficile contro un buon Torino. La classifica? Io non penso alla Lazio, penso che era importante vincere oggi, sarebbe stato importante avere tre punti in più. La partita è stata equilibrata, abbiamo sofferto dopo il gol, ma la squadra ha provato in tutti i modi a segnare. Sicuramente dobbiamo essere più equilibrati. Il problema penso che sia stato collettivo, non individuale”.