Roma, Fonseca ricorda i tempi del Braga: "Un anno eccitante, non lo dimenticherò mai"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in un video celebrativo pubblicato dallo Sporting Braga, club portoghese che ha allenato nella stagione 2015/16 e nel quale ha vinto la Coppa di Portogallo. Queste le sue parole, riportate da vocegiallorossa: "Devo dire che esistono cose più straordinarie dei trofei. Le relazioni che si creano sono per me vittorie ancora più importanti dei trofei stessi. È stato spettacolare quello che abbiamo vissuto con i tifosi, è stato eccitante. Quello che ho trovato a Braga non lo dimenticherò mai, a partire dal gruppo di lavoro; dai magazzinieri ai medici, fino agli addetti stampa. È stato un gruppo unico, con il quale ho avuto il grande piacere di lavorare. I tifosi hanno mostrato una grande passione per il club e questo mi ha aiutato molto".

Fonseca si è poi soffermato sul gol realizzato al 90’ da André Silva, allora attaccante del Porto, che fece protrarre la partita ai tempi supplementari. "Quel gol del Porto segnato all'ultimo momento della partita ci ha fatto venire in mente a tutti ciò che era accaduto l'anno precedente (riferendosi a quando il Braga, in vantaggio, subì la rimonta dello Sporting CP nei minuti finali perdendo poi la finale 2015, ndr), ma ho avuto la sensazione che la storia non si sarebbe ripetuta".