© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Lecce, si è soffermato sulla situazione di alcuni singoli della rosa, durante la conferenza stampa: "Se ho parlato con Zaniolo? Certo che ho parlato con lui, come con tutti gli altri. Vedremo se domani giocherà. Smalling? Vedremo domani, è vero che ha giocato la sua prima partita mercoledì ma Fazio le ha fatte tutte. Come ha visto Mkhitaryan? Sta bene fisicamente. Non ha giocato per il tipo di partita che dovevamo fare contro l'Atalanta, molto fisica e aggressiva".