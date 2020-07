Roma, Fonseca su Pellegrini: "Totale fiducia in lui: ci sente più di tutti perché è romanista"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, ha parlato in vista della sfida contro la SPAL soffermandosi sulla condizione di Lorenzo Pellegrini, centrocampista che ha ricevuto qualche critica per il rendimento delle ultime settimane: "Non sono d’accordo con le critiche fatte a Lorenzo. Non dimentichiamoci che è stato infortunato per diverso tempo e sta lavorando molto per la squadra. Abbiamo totale fiducia in lui e credo non sia giusto dire certe cose sul ragazzo. È un romanista, sente la squadra più di tutti e si vede in campo: corre tanto, lavora per la squadra. Per noi è importantissimo".