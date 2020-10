Roma, Fonseca torna sul pari col Milan: "Iniziato male, ma abbiamo dimostrato carattere"

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al CSKA Sofia, torna così sul pari ottenuto contro il Milan nell'ultimo turno di campionato: "Per me quello che è importante è vedere una squadra che sta bene, ha fiducia e ha fatto una bella partita. Quello che dobbiamo migliorare è principalmente non prendere gol contro questo tipo di squadre, contro cui è difficile rimontare. Non siamo entrati bene in partita, abbiamo preso gol subito e anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo preso un altro. Non può succedere, dobbiamo essere più attenti. La squadra ha dimostrato grande carattere e fiducia, penso abbia fatto una buona partita".