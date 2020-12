Roma, Friedkin ascolta i tifosi: il club rispolvererà il vecchio stemma anche sulle maglie

Dopo la raccolta di firme che i tifosi della Roma avevano consegnato a inizio ottobre al Ceo giallorosso Fienga per chiedere di tornare al vecchio stemma del club mandato in pensione da Pallotta, il nuovo proprietario Dan Friedkin ha accolto la richiesta e pur mantenendo l'attuale logo "Roma" per le divise da gioco, il vecchio logo verrà utilizzato di nuovo negli store, oltre che, nel corso della prossima stagione, sulla seconda maglia da gara. Da un punto di vista commerciale dunque, il passo fatto da l'ex proprietario non verrà cancellato, visto che è molto più appetibile anche a livello internazionale, ma i tifosi giallorossi potranno riavere il vecchio stemma su tanti gadget che richiamino alla tradizione della società capitolina. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.