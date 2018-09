Roma-Frosinone, probabili e ballottaggi: un solo dubbio per Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma: Eusebio Di Francesco cambia ancora per trovare la quadra. Fuori i tre attaccanti che hanno perso col Bologna, per far spazio a Under, Schick ed El Shaarawy. Torna Kolarov in difesa, ci sarà Pastore dal primo minuto.

Probabile formazione: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Pastore; Under, Schick, El Shaarawy.

Ballottaggi:

Pellegrini-De Rossi-Cristante 51%-30%-19%

Frosinone: Cambierò due-tre giocatori. Così Moreno Longo, ieri in conferenza stampa, ha annunciato qualche cambio rispetto alla squadra che ha perso con la Juventus.

Probabile formazione: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Campbell, Perica.

Ballottaggi:

Molinaro-Beghetto 55%-45%

Hallfredsson-Crisetig 60%-40%

Campbell-Ciano 51%-49%

Perica-Ciofani 70%-30%