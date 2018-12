© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaffe social per Paulo Sousa che fa infuriare il pubblico della Roma. Nome caldo per il dopo Eusebio Di Francesco, il tecnico ha postato sui social una sua foto con la maglia della Juventus contro Giannini. Il portoghese, spiega Tuttosport, ha poi rimosso la fotografia dai social. A prescindere dall'inciampo, Sousa resta il favorito in caso di avvicendamento con Christian Panucci, ora ct dell'Albania, come primo outsider.