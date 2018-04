Roma, Gandini: "Abbiamo il dovere di crederci. Sogno un'altra finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Champions League contro il Liverpool: "Siamo molto contenti di essere qui. Adesso abbiamo un'andata e ritorno contro il Liverpool, una squadra di grandissima tradizione. Salah da avversario? Momo sta facendo una stagione straordinaria, ci aveva espresso il suo desiderio di partire ed è andata così, ma non ci dimentichiamo di quanto di abbia aiutato. Grazie anche ai suoi gol siamo arrivati secondi lo scorso anno e adesso siamo qui. Sarà una bellissima serata di calcio, ad Anfield in uno dei templi del calcio mondiale. Giocare il ritorno in casa potrebbe essere un vantaggio, visto che i nostri tifosi ci aiuteranno molto. Il nostro pubblico vuole la rivincita dopo la sconfitta in finale del 1984. Con il Milan ho vinto tre Champions, l'altra sera contro il Barcellona ho provato grandi emozioni e abbiamo adesso l'opportunità di fare qualcosa di grandissimo. Abbiamo il dovere di giocarcela, per noi stessi, per l'allenatore e per la città. Siamo consapevoli che abbiamo la possibilità di arrivare fino in fondo. La finale persa con il Milan a Istanbul contro il Liverpool fa parte del mio percorso, adesso sogno di giocare una finale con un'altra squadra come la Roma".