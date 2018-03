Roma, Gandini: "Felici che Dzeko abbia deciso di restare qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai. Questo il passaggio relativo alla permanenza di Edin Dzeko, centravanti a un passo dal passaggio al Chelsea a gennaio: "E' stato importantissimo trattenerlo. Ha avuto l'opportunità di andare via ma è voluto restare con noi e siamo contenti. E' importantissimo per il nostro gioco perché la squadra è più completa con lui in campo".