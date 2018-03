Roma, Gandini non ha dubbi su Schick: "C'è lui nel nostro futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini ha parlato del problematico inserimento di Patrik Schick, l'acquisto più costoso della scorsa estate: "Arriva da un'estate molto complessa, con problemi e complicazioni fisiche che non gli hanno permesso di fare la preparazione. E' in crescita e noi puntiamo molto su di lui sia per il presente che per il futuro. Non è stata una stagione semplice, per il cambio di maglia e per tutti i problemi avuti".