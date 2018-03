Roma, Gandini: "Shakhtar? Siamo fiduciosi. La squadra è cresciuta"

© foto di Alessio Alaimo

A poche ore dalla sfida di Champions tra Roma e Shakhtar, si è svolto il consueto pranzo tra i dirigenti delle due squadre, a margine del quale ha parlato l'ad giallorosso, Umberto Gandini: "Sarà una partita molto importante aperta a tutti i pronostici, siamo preparati e quindi ci auguriamo di riuscire a passare. I gol di Dzeko? L’importante è vincere, 1-0 o con due gol di scarto, non entro negli aspetti tecnico-tattici che non sono di mia competenza. La squadra è cresciuta, è consapevole dell’importanza del momento, ha ripreso una buona marcia in campionato e quindi siamo fiduciosi. La stagione della Roma è ancora aperta, noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere e questo è uno di quelli, speriamo di andare fino in fondo".