Roma, Gandini: "Stagione straordinaria, con Monchi siamo cresciuti"

© foto di Alessio Alaimo

L'ad della Roma, Umberto Gandini, ha parlato ai microfoni di Roma TV realizzando un punto tra presente e futuro: "La Roma oggi vorrebbe consolidarsi nel ruolo di squadra guida a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Consolidare quanto fatto quest'anno, ma continuare nel percorso di crescita, un percorso che passa per il miglioramento della prestazione sportiva, l'incremento dei ricavi commerciali grazie ai risultati sportivi e la pianificazione del più grande impianto del Sud Europa da qui a massimo tre anni".

Sulla stagione appena terminata: "Questa stagione per la Roma è stata straordinaria, abbiamo messo un punto fermo sul calcio europeo e mondiale, siamo stati tra i protagonisti con un grande percorso. Abbiamo eliminato il Barcellona ed è stato un grande messaggio. Siamo arrivati a un passo dalla finale di Champions, sarebbe stata storica. La semifinale è terminata complessivamente 7-6, dunque è stata equilibrata. C'è l'orgoglio di aver dimostrato al mondo che siamo in costante crescita, siamo una realtà".

Sull'arrivo di Monchi: "La Roma è cresciuta moltissimo, con l'arrivo di Monchi era questo l'obiettivo, fare calcio per restare tra i protagonisti. L'azienda è cresciuta moltissimo dal punto di vista commerciale, con i media, con le vie di comunicazione, la Roma è una piattaforma globale che interessa moltissime aree di comunicazione, non solo quella sportiva".

Sulla prossima Champions: "Sono molto curioso di vedere la nuova Champions League, avremo già 18-19 top club qualificati e quindi credo che quasi tutti i gironi avranno tre squadre che competeranno per la qualificazione. Oltre alle insidie della quarta fascia come l'Inter, credo che nessuno vorrebbe incontrarla".

Sul VAR: "Il VAR ha cambiato il modo di intendere il calcio in Italia e lo farà anche nel mondo, è indispensabile. C'è solo un problema numerico, cioè avere un numero di arbitri sufficiente che abbia esperienza con il VAR. In ottica Champions si valuta solo per la fase a eliminazione diretta ma è una questione di tempo. Penso che dal 2019-2020 ci sarà sicuramente”.