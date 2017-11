Roma, Gerson: "Nuovo inizio per me, la doppietta mi dà fiducia"

© foto di Federico Gaetano

Gerson, centrocampista offensivo della Roma che oggi ha segnato una doppietta contro la Fiorentina, ha parlato così a fine partita a Roma TV: "Nuovo inizio per me? Penso di sì, sono molto contento per la doppietta di oggi. Ho tanta fiducia dopo questi due gol con la Roma e sono troppo felice. Chi devo ringraziare? Dio, l'allenatore e tutta la squadra. Se preferisco giocare mezzala o esterno d'attacco? Devo solo giocare bene, devo fare tutto per la Roma".