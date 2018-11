Roma, gli indizi di Di Francesco: "Nzonzi e Juan Jesus possibili titolari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha dato alcun indizi di formazione in vista della gara con la Samp: "Qualcosa cambieremo sicuramente. Ho ancora un allenamento, devo decidere anche insieme ai calciatori. Non voglio cambiare tanto, ma ci sono esigenze fisiche che devo tenere in considerazione. La Samp ha ritmo, noi dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente. Schick o Dzeko? Sto valutando se farli giocare insieme. Sicuramente Schick giocherà dall'inizio. Centrocampo? Non so chi giocherà domani, ma è possibile che Nzonzi parta dal primo minuto. Juan Jesus? Potrebbe giocare, è un giocatore in ottima condizione e quando l'ho messo in campo ha dato risposte importanti".