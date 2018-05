Roma, gli occhi sul Sassuolo: nel mirino Politano e Lemos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli occhi della Roma ancora una volta sul Sassuolo, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Dopo gli arrivi di Lorenzo Pellegrini, obiettivo caldissimo per rinforzare ora la mediana della Juventus, e di Gregoire Defrel, il mirino sarebbe su Matteo Politano, ex di turno, per l'attacco. E poi la difesa: sul taccuino del ds Monchi ci sarebbe ancora una volta Mauricio Lemos piuttosto che Francesco Acerbi, che piace anche alla Fiorentina.