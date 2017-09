Roma, Gonalons: "Un giorno spero di poter tornare al Lione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, ha parlato a Canal Football Plus di un suo possibile ritorno in Ligue 1: "Il mio sogno era quello di diventare il Totti del Lione e finire la carriera con quella maglia. Per me questo club è sempre stato tutto e avrei voluto dire addio in modo diverso. Tornare un giorno? Lo spero. Nessuno mi ha chiuso la porta in faccia, ne abbiamo parlato".