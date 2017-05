Roma, Grenier: "Spero di restare a lungo, qui c'è una grande squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista rilasciata ai taccuini del sito ufficiale della Roma da Clement Grenier. Arrivato a gennaio in prestito dall'Olympique Lione, questo il pensiero del centrocampista francese: "Sono arrivato nella finestra di mercato di gennaio e sono stato accolto benissimo da tutti, dal club, dai compagni di squadra. Questo mi è servito per integrarmi subito al meglio e sentirmi a mio agio. Adesso lavoro sereno, cerco di dare sempre il massimo in allenamento tutti i giorni. Lavoro per mettere al servizio della squadra le mie qualità e per poter dare il mio contributo al meglio anche il giorno della partita. La mia speranza è di restare qui a lungo perché la Roma è una grande squadra, ci sono grandi qualità non soltanto sportive, ma anche umane, che per me sono un fattore importante".