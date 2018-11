Roma, Hamm: "Sconfitta col Real come un pugno nello stomaco"

L'ex stella del calcio USA Mia Hamm, consigliere d'amministrazione della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sconfitta contro il Real Madrid in Champions League: "La Roma maschile è una squadra giovane, al momento ci sono giocatori infortunati in ruoli chiave. Contro il Real, a tratti hanno dominato il possesso e avuto occasioni per segnare, siamo stati sfortunati. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, il Real ha velocizzato le trame e da un errore è arrivato il loro gol è stato come un pugno nello stomaco perché la Roma aveva controllato la partita. Invece da un’ingenuità siamo andati in svantaggio e a quel punto era difficile rimontare. Ci sono state molte prestazioni positive e ora la cosa più importante è andare avanti perché la Roma è un gruppo coeso e credo che i giocatori non vedano l’ora di giocare gli ottavi di finale. - continua Hamm - È sempre proiettato al futuro. Ha idee dinamiche, porta novità. Ho imparato molto da quando sono nel Board, da lui e da tutti gli altri membri. Si dedica completamente al club e al calcio femminile. Credo che questa mentalità non sia circoscritta solo alla Roma maschile ma al club nel suo insieme. Il modo in cui operano, il rispetto delle tradizioni, lo rendono un club speciale, anche nelle strategie e nelle idee che portano. In questo modo trasforma la Roma nel club che tutti vogliano che sia".