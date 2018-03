Roma, i 60 anni di Pallotta e un regalo da 11 milioni di euro

Fonte: Da Roma

© foto di Federico Gaetano

Oggi è il compleanno del presidente della Roma James Pallotta. Il destino ha voluto che festeggiasse i 60 anni proprio nello stesso giorno in cui la sua Roma si giocherà il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League. La coincidenza vuole anche che, questa sera i giallorossi potrebbero segnare il 500esimo gol della presidenza americana (iniziata ufficialmente il 27 agosto del 2012), un motivo in più per puntare a ribaltare un risultato che per il momento premia lo Shakhtar Donetsk (2-1 a Kharkiv). Pallotta si aspetta di poter festeggiare con il passaggio del turno, che non significherebbe solo un regalo di prestigio internazionale, ma anche 11 milioni di 'market pool' che finirebbero automaticamente nelle casse del club romanista.