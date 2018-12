Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Viktoria Plzen in Champions League: "Non è il momento migliore per fare delle scelte diverse di formazione. Potrebbero giocare tanti dei giocatori visti contro il Cagliari e che giocheranno anche contro il Genoa. Giocherà Mirante al posto di Olsen, per il resto non ho ancora deciso. Solo Pastore potrebbe giocare dal primo minuto. In molti che sono stati convocati potrebbero anche non andare in panchina. Perotti è praticamente impossibile che parta da titolare. De Rossi sta lavorando tantissimo e bene, spero di averlo a disposizione contro la Juve. Pellegrini avrà bisogno di un po' di tempo. Dzeko potrebbe esserci contro la Juve ed è più avanti rispetto a El Shaarawy".