Roma, i colpi ufficiali: già 4 i potenziali titolari arrivati a Trigoria

In attesa della definitiva fumata bianca per Jordan Veretout dalla Fiorentina, sono già molti i colpi messi a segno dalla nuova Roma di mister Fonseca. A cominciare dalla porta, dove Olsen sarà rimpiazzato da Pau Lopez. Per la difesa orfana di Manolas e Marcano sono arrivati Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, in attesa di un altro centrale. Completa la lista dei nuovi acquisti Amadou Diawara, arrivato dal Napoli dopo la trattativa parallela alla cessione proprio di Manolas.

ROMA (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, MANCINI, SPINAZZOLA; Cristante (DIAWARA), Lo.Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick (Dzeko). All: FONSECA (nuovo).