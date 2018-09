Roma, i super costi dell'eventuale esonero di Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco non si tocca. Questo il messaggio arrivato ieri forte da Trigoria, anche se tutti sanno che le prossime due partite, ovvero Frosinone e Lazio, saranno decisive per conoscere il futuro dell'allenatore della Roma. Se Antonio Conte, per l'eventuale sostituzione, è destinato a restare un sogno visti gli 11 milioni di sterline che guadagnerà ancora per una stagione con il Chelsea. Anche licenziare lo stesso Difra sarebbe un problema per i giallorossi e per le casse di Pallotta: il pescarese infatti ha da poco rinnovato fino al 2020 a 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che gli andrebbe riconosciuta per intero fino allo scadere del contratto raddoppiando dunque gli investimenti per la panchina. Per questo è normale che dagli uffici romanisti predichino pazienza. Anche solo per farsi i conti in tasca. A riportarlo è il Quotidiano Sportivo.