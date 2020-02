Roma, i tempi del closing: nuova proprietà ufficiale non prima di un mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove indiscrezioni sulla tempistica del closing in casa Roma. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il passaggio di proprietà a sensazioni dovrebbe infatti verificarsi non prima di un altro mese. La due diligence non è ancora terminata, ma non sarà certo un ritardo di qualche giorno a far saltare il banco della trattativa tra Pallotta e il Friedkin Group. La società giallorossa avrà presto un nuovo volto a stelle e strisce.