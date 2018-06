Roma, idea Bruno Fernandes: si è svincolato dallo Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tra i giocatori che si sono svincolati dallo Sporting Club de Portugal in queste ore, Bruno Fernandes. Trequartista ex Udinese e Sampdoria, è stato in assoluto tra i migliori del campionato lusitano ed è già oggetto di tantissime attenzioni a livello internazionale. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, la Roma starebbe pensando di prenderlo adesso a parametro zero.