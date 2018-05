Roma, idea Chiesa. Ma prima serve cedere Perotti o El Shaarawy

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Chiesa è il nome nuovo per il mercato estivo della Roma. I giallorossi hanno recentemente contattato la Fiorentina per un sondaggio e per chiedere di essere informati in caso di eventuale cessione del gioiellino gigliato. Il suo sarebbe un investimento di quelli importanti, oltre i 50 milioni di euro, ma per il momento la società dei fratelli Della Valle non vuol neanche sentirne parlare. La trattativa per Chiesa avrebbe come conditio sine qua non la cessione di uno degli esterno destri in rosa, ovvero Diego Perotti o Stephan El Shaarawy.