Roma, idea Jerome Boateng in caso di addio di Manolas

Continua a rimanere incerto il futuro di Kostas Manolas che ancora non ha trovato l'accordo per rinnovare con la Roma. I giallorossi ci stanno pensando ma prima vogliono sbrigare la pratica Nainggolan che dovrebbe firmare l'adeguamento entro domenica. Intanto l'ex Olympiacos valuta anche le altre proposte, con la Juventus che rimane una delle favorite per prenderlo. Se effettivamente si andrà verso il divorzio, Monchi punterà tutto su Jérôme Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco e della nazionale che rappresenterebbe un vero colpo per i giallorossi. A riportarlo Leggo.