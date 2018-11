Roma, il Barcellona al Franchi per visionare Cengiz Under

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ariedo Braida, "international assessor" del Barcellona, è presente allo stadio Franchi di Firenze, dove è in corso la sfida tra Fiorentina e Roma, per osservare da vicino un potenziale obiettivo dei catalani per le prossime sessioni di mercato. L'obiettivo, secondo quanto riferisce Sky, sarebbe l'esterno dei giallorossi Cengiz Under, oggi schierato da Di Francesco sulla fascia destra dell'attacco giallorosso.