Roma, il Celtic chiede Olsen ma i giallorossi dovrebbero pagare lo stipendio

Mercato in uscita attivo per la Roma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Celtic avrebbe chiesto in prestito Robin Olsen. Situazione in divenire con il club di Glasgow però vorrebbe che i giallorossi contribuissero a pagare lo stipendio al portiere svedese.