Roma, il ds del San Paolo dice: "Non so cosa succederà con Maidana"

Diego Lugano, direttore sportivo del San Paolo, a parlato a TeleRadioStereo di Iago Maidana, difensore in prestito dal San Paolo all'Atletico Mineiro che è stato accostato anche alla Roma di recente: "Non ho informazioni esatte su Iago. E’ un buon giocatore, ma ancora non so precisamente cosa succederà. Peres verso il ritorno a Roma? C’è insoddisfazione, ma ancora non so se Bruno tornerà alla Roma".