Roma, il Fenerbahçe vuole Juan Jesus: pronta l'offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il portale turco Fanatik.com, il Fenerbahçe è interessato all'acquisto di Juan Jesus. Il difensore giallorosso è autore di un ottimo inizio di stagione, e la società turca ha bisogno di un buon innesto in difesa, a causa dei troppi gol subiti e della bassa posizione in classifica (13). Pronta un'offerta che si aggira sugli 11 milioni di euro, l'operazione potrebbe essere facilitata dal buon rapporto tra i due direttori sportivi, Monchi e Comolli.