Roma, il Las Palmas non abbassa le pretese per Lemos e Roque Mesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la Roma è realmente interessata a due giocatori del Las Palmas. Si tratta di Lemos e Roque Mesa. Il club delle Canarie è disposto ad ascoltare tutte le offerte. Allo stesso tempo però, non intende abbassare le proprie richieste. La richiesta per Lemos è di 15 milioni, l'esatta metà della sua clausola rescissoria. Per quanto riguarda Roque Mesa invece, il Las Palmas non va sotto i 6 milioni, offerta fatta dal DS Monchi al club spagnolo lo scorso anno, quando era al Siviglia. Lo riporta vocegiallorossa.it