© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciotto milioni di euro. E' la cifra che il Manchester United, riporta la stampa inglese, vuole dalla Roma per la cessione a titolo definitivo del centrale di difesa inglese Chris Smalling. Arrivato lo scorso 30 agosto in prestito oneroso per 30 milioni di euro, il calciatore classe '89 anche grazie alle ottime prestazioni che sta fornendo in Serie A ha attirato l'interesse di diversi club inglesi.

Ecco perché, adesso, i red devils chiedono una cifra piuttosto importante, nonostante il giocatore pochi mesi fa fosse ai margini del progetto United.